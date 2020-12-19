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Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:20, 20 Декабря 2020
фото: страница "ДТП Петрозаводска и Карелии Вконтакте"
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В Петрозаводске после лобового столкновении двух автомобилей погиб один из водителей.

Об этом сообщили "Столице на Онего" в ГИБДД Петрозаводска.

ДТП произошло в 11.23 на Карельском проспекте. Столкнулись Daewoo Nexia  и Chrysler Cruiser.

По данным ГИБДД, водитель Daewoo скончался в медицинском учреждении. Причины ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Подписчики страницы "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте написали, что, по словам очевидцев, за рулем Daewoo Nexia был пожилой человек.

Проишествие зафиксировала камера видеонаблюдения компании "Сампо. ру."   Судя по записи, Daewoo Nexia на почти пустой дороге выехала на встречную полосу и протаранила двигавшийся навстречу Chrysler Cruiser.

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