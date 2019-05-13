Построенный в Карелии почти за 76 млн рублей ФОК пошел трещинами

Физкультурно-оздоровительный комплекс, открывший в Суоярви в 2017 году, уже пошел трещинами в кирпичной кладке – строители объясняют это ошибками при проектировании.

О проблемах с ФОКом говорится в решении Арбитражного суда Карелии по иску Управления капитального строительства к генеральному подрядчику - ООО "Еврогрупп".

УКС пытался добиться от компании устранения выявленных недостатков, но ответчику удалось доказать, что трещины в кирпичной кладке возникли не по его вине - проектом изнчально было предусмотрено ошибочное и неверное технологическое решение по установке кирпичной кладки на металлический профиль.

В феврале 2017 года, когда состоялось открытие ФОКа, в правительстве Карелии заявляли, что он строился в рекордно короткие строи – всего за 7 месяцев. Его строительство обошлось в 75,7 миллионов рублей.

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