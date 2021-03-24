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Поступления налога на прибыль в бюджет Карелии выросли почти втрое

Новости. Экономика
10:27, 25 Марта 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Собственные доходы республики увеличились с начала года на 7%.

За два первых месяца 2021 года в бюджет Карелии поступило почти 383 миллиона рублей в виде налога на прибыль организаций. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем этих поступлений вырос в республике в 2,8 раза.

Всего, по данным республиканского министерства финансов, собственные доходы карельской казны увеличились в нынешнем году на 7% и превысили 3 миллиарда рублей. Правда, их доля в общем объеме доходов регионального бюджета составляет всего 52%.  

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