Поступления налога на прибыль в бюджет Карелии выросли почти втрое

Собственные доходы республики увеличились с начала года на 7%.

За два первых месяца 2021 года в бюджет Карелии поступило почти 383 миллиона рублей в виде налога на прибыль организаций. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем этих поступлений вырос в республике в 2,8 раза.

Всего, по данным республиканского министерства финансов, собственные доходы карельской казны увеличились в нынешнем году на 7% и превысили 3 миллиарда рублей. Правда, их доля в общем объеме доходов регионального бюджета составляет всего 52%.