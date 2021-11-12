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Поступления налога на прибыль в бюджет Карелии выросли в 2021 году почти втрое

Новости. Экономика
16:00, 22 Декабря 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Собственные доходы республики увеличились с начала года на 52%.

К началу декабря в бюджет Карелии поступило около 35 миллиардов 961 миллиона рублей собственных налоговых и неналоговых доходов региона. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом эта сумма выросла на 52%.

Особенно заметно выросли поступления в карельскую казну налога на прибыль организаций. По данным республиканского министерства финансов, они увеличились в 2,9 раза и превысили 12 миллиардов. Однако, в целом, на долю собственных доходов региона приходится только 52% доходной части бюджета Карелии.

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Комментарии

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