Поступления налога на прибыль в бюджет Карелии выросли в 2021 году почти втрое

Собственные доходы республики увеличились с начала года на 52%.

К началу декабря в бюджет Карелии поступило около 35 миллиардов 961 миллиона рублей собственных налоговых и неналоговых доходов региона. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом эта сумма выросла на 52%.

Особенно заметно выросли поступления в карельскую казну налога на прибыль организаций. По данным республиканского министерства финансов, они увеличились в 2,9 раза и превысили 12 миллиардов. Однако, в целом, на долю собственных доходов региона приходится только 52% доходной части бюджета Карелии.