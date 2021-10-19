Поступления налога на прибыль в бюджет Карелии выросли в 2,6 раза

Собственные налоговые и неналоговые доходы региона увеличились с начала года на 56%.

В нынешнем году в Карелии отмечен существенный рост поступлений налога на прибыль организаций. Согласно данным республиканского министерства финансов, в январе-сентябре объем этих поступлений в карельскую казну составил почти 9,4 миллиарда рублей, что в 2,6 раза выше аналогичного прошлогоднего уровня.

В целом, объем собственных налоговых и неналоговых доходов региона по итогам трех кварталов вырос на 56% и превысил 27,8 миллиарда. Однако их доля в доходной части республиканского бюджета составляет всего около 53%.