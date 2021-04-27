Поступления налога на прибыль выросли в Карелии более чем вдвое

Собственные доходы региона увеличились в первом квартале 2021 года на 31%.

По итогам первого квартала нынешнего года в бюджет Карелии поступило около 2 миллиардов 246 миллионов рублей в качестве налога на прибыль организаций. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом поступления этого налога выросли в республике более чем вдвое.

В целом, по данным карельского министерства финансов, объем собственных доходов региона увеличился в первом квартале 2021 года на 31% и достиг 7 миллиардов 418 миллионов рублей. Однако это составляет лишь 54% всей доходной части республиканского бюджета.