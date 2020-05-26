Поступления собственных доходов в бюджет Карелии сократились на 20%

Объем налога на прибыль организаций упал в январе-апреле на 55%.

К началу мая в бюджет Карелии поступило около 8,2 миллиарда рублей собственных налоговых и неналоговых доходов республики. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом объем этих поступлений уменьшился на 20%.

Особенно сократился финансовый поток налога на прибыль. По данным республиканского министерства финансов, поступления этого налога в карельскую казну составили в январе-апреле только 1,6 миллиарда рублей, или на 55% меньше, чем в аналогичный период 2019 года. Объем налога на доходы физических лиц за этот же период снизился на 5% - до 2,8 миллиарда рублей.

На сокращение налоговых поступлений в бюджет Карелии повлиял экономический спад, вызванный введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.