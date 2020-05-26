890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии за 24 часа увеличилось на 18 человек 1
Сегодня 09:09
Предприниматели могут попасть под критерии господдержки, изменив запись в ОКВЭД 3
Сегодня 09:13
В Карелии пройдет интернет-месячник по борьбе с наркоманией 3
26.05.2020 18:40
Троих распространителей наркотиков задержали в Карелии
Сегодня 12:26
Прокуратура Карелии заставила аптеку продавать перекись водорода 3
Сегодня 12:13
Два медведя держат в страхе работников комбината в Карелии 5
Сегодня 13:14

Поступления собственных доходов в бюджет Карелии сократились на 20%

Новости. Экономика
16:04, 27 Мая 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

Объем налога на прибыль организаций упал в январе-апреле на 55%.

К началу мая в бюджет Карелии поступило около 8,2 миллиарда рублей собственных налоговых и неналоговых доходов республики. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом объем этих поступлений уменьшился на 20%.

Особенно сократился финансовый поток налога на прибыль. По данным республиканского министерства финансов, поступления этого налога в карельскую казну составили в январе-апреле только 1,6 миллиарда рублей, или на 55% меньше, чем в аналогичный период 2019 года. Объем налога на доходы физических лиц за этот же период снизился на 5% - до 2,8 миллиарда рублей.

На сокращение налоговых поступлений в бюджет Карелии повлиял экономический спад, вызванный введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии

Аналитика

Сегодня 13:30
Обществоведение
Геннадий Боднарчук: "Для волонтера даже маленькая помощь важнее большого сочувствия"
О волонтерском движении и важной роли общественной инициативы для города в интервью "Столице на Онего" рассказал председатель Петросовета, секретарь Петрозаводского отделения "Единой России" Геннадий Боднарчук.
"Чтобы было тихо и спокойно, как на кладбище" 20
26.05.2020 14:10
Видно, что Парфенчиков старается 8
26.05.2020 12:31
Главный пульмонолог Карелии: "Эпидемия должна нас чему-то научить!" 3
25.05.2020 13:54
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 9
21.05.2020 13:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:00
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
Элиссан Шандалович: Реакция на обращения медработников должна быть незамедлительной
Сегодня 11:45
Серьезные технологии с элементами творчества: старший технолог АО "ПКС-Водоканал" рассказала о своей работе
26.05.2020 13:53
архив чтиво

Медиа

Торговые центры открылись в Петрозаводске
26.05.2020 12:12
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»