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Потап показал нежное фото с Каменских в годовщину свадьбы

Новости. Общество
19:40, 23 Мая 2020
фото: © instagram.com/kamenskux
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Исполнитель Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, и его супруга Настя Каменских отмечают первую годовщину свадьбы.

Пара поженилась 23 мая 2019 года. Счастливый супруг нежно обратился к Каменских в соцсетях, опубликовав редкое свадебное фото. "Первая годовщина! Ситцевая свадьба! Люблю, спасибо тебе", — написал артист. Его слова цитирует сайт "7days.ru".

Примечательно, что сама Каменских никак не отреагировала на это событие. В ленте звезды поклонники смогли увидеть лишь селфи артистки и презентацию ее новой песни.

Напомним, Потап и Настя Каменских несколько лет скрывали свой роман. Причем все слухи и домыслы об отношениях влюбленные тщательно скрывали. То, что пара официально оформила отношения, стало известно лишь на торжественной церемонии бракосочетания. 

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