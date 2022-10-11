Потенциал Карелии покажут в МИДе России

В главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса расскажут о потенциале Карелии, сообщили в правительстве республики.

20 октября в культурном центре главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел России состоится презентация Карелии.



Экономические и инвестиционные возможности региона представит глава республики Артур Парфенчиков. Участие в мероприятии примут министр иностранных дел Сергей Лавров и послы иностранных государств в нашей стране.

Во время встречи Артур Парфенчиков расскажет о наиболее перспективных сферах экономики, крупных предприятиях и туристических направлениях развития региона. В частности, речь пойдет о том, что Карелия обеспечивает стратегический вклад в экономику страны по производству ряда видов продукции. В регионе производится около 20% железорудных окатышей, более 13% целлюлозы и 11% бумаги от общероссийских объемов. Республика занимает первое место в России по запасу хромовых руд.

Правительство Карелии пытается расширить торгово-экономическое взаимодействие с дружественными России странами, ищет новых партнеров. В этом году руководство республики провело переговоры с представителями Ирана, Китая, Турции: подписаны договоры о сотрудничестве карельских и зарубежных предприятий. Объем внешней торговли республики в первом полугодии увеличился на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.