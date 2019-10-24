Потепление до +10 ожидается в пятницу в Карелии

О погоде на 25 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный умеренный.



Температура воздуха ночью составит +5, +7 градусов, днем будет +8, +10.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. По северным районам небольшие, днем местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. По южным районам без существенных осадков.

Ветер юго-западный умеренный.

Ночью похолодает до +2, +7 градусов, на севере до -1. Днем потеплеет до +5, +10 градусов, на севере до +5.