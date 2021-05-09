Потепление до +22 градусов ожидается во вторник в Карелии

О погоде на вторник, 11 мая, рассказали сотрудники карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, во вторник в Карелии будет облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь, на севере с мокрым снегом, днем местами на севере ожидается небольшой дождь.

Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +5, +10°С, на севере будет 0, +5°С. Днем потеплеет до +17, +22°С, местами у водоемов температура составит +9, +14°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит +8, +10°С, днем +19, +21°С. Атмосферное давление будет слабо расти.