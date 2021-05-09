Реклама на сайте
Прислать новость
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Новое
Сегодня 16:23
Депутат Госдумы призвал отменить домашние задания в школах 6
09.05.2021 21:20
Салют прогремел в Петрозаводске в День Победы (ВИДЕО) 8
Сегодня 13:57
Женщина устроила ДТП с пострадавшей на трассе в Карелии 2
Сегодня 10:30
Врачи в Карелии продолжают бороться за жизнь троих крайне тяжелых больных коронавирусом 3
Сегодня 10:50
В Петрозаводске 80-летний водитель умер за рулем, устроив ДТП с тремя автомобилями
Сегодня 08:00

Потепление до +22 градусов ожидается во вторник в Карелии

Новости. Погода
17:00, 10 Мая 2021
фото: Валерий Поташов / Столица на Онего
Загрузка...

О погоде на вторник, 11 мая, рассказали сотрудники карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, во вторник в Карелии будет облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь, на севере с мокрым снегом, днем местами на севере ожидается небольшой дождь.

Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +5, +10°С, на севере будет 0, +5°С. Днем потеплеет до +17, +22°С, местами у водоемов температура составит +9, +14°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит +8, +10°С, днем +19, +21°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
09.05.2021, 17:37
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы
03.05.2021, 19:40
Нецензурные угрозы губернатора Коми в адрес депутата попали в соцсети и вызвали скандал
05.05.2021, 13:20
Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии
04.05.2021, 16:41
Пропавший житель Карелии с татуировкой в виде дерева на руке найден мертвым

Аналитика

04.05.2021 16:48
Обществоведение
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
В погоне за красивой фигурой можно терять время, нервы и деньги, но в итоге получить выстраданные «минус 3 килограмма» и растянутую кожу.
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Школа на «пятерку» 1
30.04.2021 14:22
«В выборах участвовать не планировала» 22
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 8
29.04.2021 14:32
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»