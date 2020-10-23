Потепление ожидается в Петрозаводске на следующей неделе

Повышение температуры воздуха ожидается в ближайшие дни в столице Карелии.

Это следует из прогноза, опубликованного в паблике Погода Петрозаводска и Карелии Вконтакте.

В воскресенье и понедельник столбик термометра будет держаться около нулевой отметки

25 октября ожидается ночью 0…-2, днём +1...+3, переменная облачность, без осадков. 26 октября - облачно, без осадков, ночью 0...-2, днём 0...+2.



27 октября пройдет небольшой дождь, ночью будет -1...-3, а днем потеплеет до +6...+8.

Все три дня почти не будет ветра.