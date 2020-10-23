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Потепление ожидается в Петрозаводске на следующей неделе

Новости. Общество
16:29, 24 Октября 2020
фото: pixabay
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Повышение температуры воздуха ожидается в ближайшие дни в столице Карелии.

Это следует из прогноза, опубликованного в паблике Погода Петрозаводска и Карелии Вконтакте.

В воскресенье и понедельник  столбик термометра будет держаться около нулевой отметки

25 октября ожидается ночью 0…-2, днём  +1...+3, переменная облачность, без осадков. 26 октября - облачно, без осадков, ночью 0...-2, днём 0...+2.

27 октября пройдет небольшой дождь, ночью будет -1...-3, а днем потеплеет до +6...+8.

Все три дня почти не будет ветра.

 

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-24 16:46:06
Вечнонедовольные будут визжать, что улицу отапливаем . И заноза с оффнутым громче всех
Гость
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