Потепление прогнозируют завтра в Карелии

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В четверг, 29 марта, в Карелии сохранится облачная погода с прояснениями, температура днем +1, -4.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики возможен небольшой снег. На дорогах гололедица, снежный накат.
Ветер западный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью -9, -14, местами до -20 градусов по Цельсию. Днем +1, -4.
В Петрозаводске без осадков, на дорогах гололедица.
Температура ночью -13, -15, а днем 0, -2 градуса.
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