Потепление прогнозируют завтра в Карелии

В четверг, 29 марта, в Карелии сохранится облачная погода с прояснениями, температура днем +1, -4.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики возможен небольшой снег. На дорогах гололедица, снежный накат.

Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -9, -14, местами до -20 градусов по Цельсию. Днем +1, -4.

В Петрозаводске без осадков, на дорогах гололедица.

Температура ночью -13, -15, а днем 0, -2 градуса.