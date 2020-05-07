890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе 4
07.05.2020 16:26
Коронавирус обнаружен еще в одном "чистом" районе Карелии 3
07.05.2020 18:28
Детские сады откроются в Карелии не раньше июня 1
07.05.2020 14:52
Сотрудники ГИБДД попали в ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО) 9
07.05.2020 16:10
Главу районной администрации в Карелии оштрафовали 2
07.05.2020 17:40

Потери бюджета Карелии из-за коронавируса не помешали снижению госдолга республики

Новости. Экономика
09:38, 08 Мая 2020
фото: pixabay/Столица на Онего
Загрузка...

Объем государственного долга Карелии по состоянию на 1 мая 2020 года составил 17,7 млрд рублей и снизился по сравнению с началом года на 6%, сообщает Минфин республики.

Снижение долга произошло в результате досрочного погашения банковских кредитов на сумму 2,6 млрд рублей и погашения номинальной стоимости государственных облигаций Республики Карелия выпуска RU35017KAR0 в объеме 300 млн рублей.

В структуре долговых обязательств доля банковских кредитов снизилась с 55% до 30%. Долговая нагрузка, рассчитанная как отношение объема долга к плановому годовому объему собственных доходов, составила 53%.

Ранее правительство России в рамках антикризисных мер по поддержке регионов полностью освободило их от погашения долгов по бюджетным кредитам.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2020-05-08 09:46:59
Так если долги отдали , а развития экономики и инфраструктуры как не было . так и нет .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
03.05.2020, 09:02
Более 1200 человек ушли в Карелии на самокарантин за сутки
01.05.2020, 08:55
Еще семь жителей Карелии заболели коронавирусом
02.05.2020, 09:47
Первый заболевший коронавирусом выявлен в "чистом" районе Карелии
02.05.2020, 17:49
Врач-реаниматолог: "У нас были ситуации страшнее во много раз, но ничего похожего не было!"

Чтиво

07.05.2020 10:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 5
30.04.2020 13:36
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Петрозаводск украшают к 9 мая
07.05.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»