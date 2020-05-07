Потери бюджета Карелии из-за коронавируса не помешали снижению госдолга республики

Объем государственного долга Карелии по состоянию на 1 мая 2020 года составил 17,7 млрд рублей и снизился по сравнению с началом года на 6%, сообщает Минфин республики.

Снижение долга произошло в результате досрочного погашения банковских кредитов на сумму 2,6 млрд рублей и погашения номинальной стоимости государственных облигаций Республики Карелия выпуска RU35017KAR0 в объеме 300 млн рублей.

В структуре долговых обязательств доля банковских кредитов снизилась с 55% до 30%. Долговая нагрузка, рассчитанная как отношение объема долга к плановому годовому объему собственных доходов, составила 53%. Ранее правительство России в рамках антикризисных мер по поддержке регионов полностью освободило их от погашения долгов по бюджетным кредитам. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".