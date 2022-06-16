Потерявшегося на рыбалке в Карелии 6-летнего ребенка нашли под утро в лесу

Пропавший на рыбалке в Олонецком районе 6-летний мальчик до трех утра ходил по лесу, пока его не нашли спасатели, сообщили в МВД Карелии.

Накануне вечером, 16 июня около 23.00, в дежурную часть полиции по Олонецкому району поступило сообщение от местного жителя. Мужчина рассказал, что находился с 6-летним сыном на рыбалке, в какой-то момент оставил ребёнка в автомобиле, откуда тот пропал.

На поиски пропавшего по сигналу тревоги был поднят районный отдел полиции. Сотрудники оцепили территорию и выдвинулись на поиски в лесу. Также к ним присоединился волонтёрский отряд «Длинный берег».

В 3.30 ребёнок обнаружен. Он находится в удовлетворительном состоянии, криминальной составляющей в его исчезновении нет. Выяснилось, что машину мальчик покинул самостоятельно.

Сейчас он передан законным представителям. Проводится проверка в целях выяснения всех обстоятельств произошедшего.