Потерявший зрение известный в Карелии ученый нуждается в срочной помощи

Коллеги заслуженного работника культуры Республики Карелия Игоря Тюрикова сообщают, что утративший зрение филолог госпитализирован и нуждается в срочной помощи.

Филолог Игорь Тюриков находится в Кондопожской больнице. В конце прошлого года ученый лишился супруги. Известный преподаватель испытывает проблемы со зрением, он оказался без средств к существованию. Игорь Тюриков в течение длительного времени перемещается по различным социальным учреждениям и больницам. Об этом в фейсбуке сообщил его коллега, бывший доцент кафедры русского языка Карельской государственной педагогической академии Владимир Чернышев.

"Когда же наблюдаешь за тем, как бывший коллега, известный человек в республике и в России, слепой и немощный, погибает буквально на глазах, становится горько и обидно. Игорь Петрович Тюриков в декабре прошлого года потерял жену и, оставшись без средств к существованию и лишившись своей квартиры, оказался в приюте для пожилых людей. Сегодня он в Кондопожской инфекционной больнице. За прошедшие 10 месяцев его перемещали неоднократно: частный пансионат "Как дома" на ул. Пограничной, Отделение временного проживания граждан пожилого возраста на ул. Володарского, инфекционная больница г. Петрозаводска (3 раза), Госпиталь для ветеранов на ул. Кирова, санаторий Марциальные воды (там он пробыл всего 3 дня) и, наконец, его последнее пристанище - инфекционное отделение больницы г. Кондопоги", - сообщил Чернышев.

По оценке Владимира Чернышева, Игорь Тюриков находится в беде и нуждается в поддержке.

"Когда он находился в Петрозаводске, его можно было навещать и приносить передачи, сейчас - только телефонный звонок. "Я не могу есть больничной пищи. Мне бы варёное яичко и кусочек чёрного хлеба!" Я подумал, что нынче это не проблема и попросил дежурную медсестру исполнить просьбу больного и немощного человека. В ответ я услышал: "Это больница, а не пансионат для престарелых, и благотворительностью мы не занимаемся!" Невольно вспомнился гоголевский персонаж Земляника: "Человек простой: если умрет, так и умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет". Как помочь человеку, я не знаю", - написал он.

Друзья, коллеги и ученики Игоря Тюрикова организовали в фейсбуке сообщество, с помощью которого намерены найти пути для оказания поддержки ученому, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.

Игорь Петрович Тюриков - кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Республики Карелия, председатель общества "Русская культура".