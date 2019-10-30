Потерпевшие по делу о гибели детей на Сямозеро требуют от представителей Роспотребнадзора более 80 млн рублей

Сумма исков потерпевших по делу о гибели детей в "Парк-отеле "Сямозеро" к экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмиле Котович превысила 80 млн рублей.

Эти деньги родители погибших в Карелии детей намерены взыскать с фигурантов дела в качестве компенсации морального вреда. Потерпевшие заявили соответствующие гражданские иски.

Родители детей, погибших во время водного похода в Сямозеро, заявили об ухудшении здоровья, вынужденном лечении антидепрессантами и распаде семей. Причиной этих обстоятельств они видят трагедию на Сямозеро, которую, с их точки зрения, могли не допустить представители Роспотребнадзора, если бы профессионально выполняли свои функции по контролю за состоянием детских лагерей.

Во вторник, 29 октября, судья Петрозаводского городского суда Марина Носова продолжила повторное рассмотрение дела, фигурантами которого являются Анатолий Коваленко и Людмила Котович. Бывшего и действующего чиновников Роспотребнадзора обвиняют в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть детей.

На состоявшемся судебном заседании присутствовали двое потерпевших и двое представителей, которые защищают интересы ряда потерпевших в совокупности.

"На сегодняшний день сумма исков к Котович превышает 40 млн рублей, но может быть увеличена впоследствии. Это право потерпевших на любой стадии суда. Круг потерпевших может быть увеличен как в этом процессе, так и в рамках самостоятельных исков", - сказал корреспонденту "Столицы на Онего" адвокат Людмилы Котович Николай Флеганов. Он пояснил, что аналогичную сумму, то есть еще более 40 млн рублей, потерпевшие требуют и с Анатолия Коваленко. Интересы Коваленко в суде представляет адвокат Михаил Ямчитский.

Озвученная сейчас сумма исков потерпевших к фигурантам дела не может считаться окончательной. Известно, что на данный момент каждая заявившая иски семья намерена отсудить по 5 миллионов рублей у Коваленко и Котович.

Представитель потерпевших в суде Наталья Степанова сообщила "Столице на Онего", что психологическое состояние ее доверителей тяжелое, поэтому люди добиваются компенсации морального вреда от тех, кто мог, по ее оценке, не допустить трагедию в Карелии.

"На самом деле, с каждым годом все хуже и хуже. В том плане, что они видят, что ну ничего не происходит. Несколько улучшилось у людей настроение после приговора Решетовой, Виноградову и Круподерщикову. Но на самом деле, если бы сработали чиновники Роспотребнадзора, если бы департамент соцзащиты города Москвы..., в Москве просто тоже есть уголовное дело в отношении департамента... Если бы каждый на своем месте сработал, этой трагедии бы не произошло", - сказала Наталья Степанова.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора. Дело было направлено на повторное рассмотрение в Петрозаводский горсуд.