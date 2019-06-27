СРОЧНО: Суд отправил на новое рассмотрение дело о гибели детей на Сямозере в отношении сотрудников Роспотренадзора

Верховный суд Карелии отменил приговор по делу о гибели детей на Сямозере в отношении Анатолия Коваленко и Людмилы Котович.

Их дело будет повторно рассматривать Петрозаводский городской суд. Такое решение в четверг приняла коллегия по уголовным делам Верховного суда.

По остальным фигурнатам уголовного дела решение оставлено в силе.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла почти 2,5 года назад, когда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Прокуратура Карелии и адвокаты осужденных направили свои жалобы и представления на приговор суда первой инстанции.