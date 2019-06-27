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Новости. Общество
09:38, 27 Июня 2019

Суд приступил к рассмотрению жалоб на приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере

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Коллегия по уголовным делам Верховного суда Карелии начала рассматривать апелляционные жалобы на приговор первой инстанции по делу о гибели детей на Сямозере.

Процесс ведет коллегия из трех судей. Двое осужденных – Виноградов и Решетова – общаются со сторонами из сегежской колонии через видеосвязь.

Ранее сообщалось, что прокуратура Карелии и адвокаты осужденных направили свои жалобы и представления на приговор суда первой инстанции.

Трагедия на Сямозере произошла почти 2,5 года назад, когда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Колваленко и Котович признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Кроме того, петрозаводский суд частично удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда. Так, Решетова должна будет выплатить 21,1 миллиона рублей, Виноградов – 18,085 миллиона рублей, Круподерщиков – 1,15 миллиона рублей.

При этом суд отклонил иски к Ильину, Коваленко и Котович, которые были оправданы.

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