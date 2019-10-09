15:32, 09 Октября 2019
Потерпевшие по делу "петрозаводского маньяка" требуют денежные компенсации с МВД
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Родители девушек, убитых в Петрозаводске в сентябре 2018 года, подали в суд на МВД Карелии с требованием компенсации морального вреда.
Гражданские иски направлена в рамках уголовного дела в отношении трех сотрудников петрозаводской полиции. Они обвиняются по статье 293 ч.3 Уголовного кодекса: "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".
Это дело связано с убийствами в сентябре 2018 года двух молодых петрозаводчанок, совершенными Антоном Ипатовым. Как писали "Вести Карелии", по версии следствия, трагедии можно было предотвратить, если бы полицейские работали профессионально и не проявили халатность.
Какие суммы потерпевшие намерены взыскать с МВД, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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