Потерпевшие по делу "петрозаводского маньяка" требуют денежные компенсации с МВД

Родители девушек, убитых в Петрозаводске в сентябре 2018 года, подали в суд на МВД Карелии с требованием компенсации морального вреда.

Гражданские иски направлена в рамках уголовного дела в отношении трех сотрудников петрозаводской полиции. Они обвиняются по статье 293 ч.3 Уголовного кодекса: "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".

Это дело связано с убийствами в сентябре 2018 года двух молодых петрозаводчанок, совершенными Антоном Ипатовым. Как писали "Вести Карелии", по версии следствия, трагедии можно было предотвратить, если бы полицейские работали профессионально и не проявили халатность.

Какие суммы потерпевшие намерены взыскать с МВД, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".