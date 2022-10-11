Потоп под Советским мостом в Петрозаводске произошел из-за открытия плотины

Глава Петрозаводска рассказал о причинах подтопления дорожки под Советским мостом.

Напомним, в четверг, 1 декабря, рабочие устранили ледовый затор на реке Лососинка. Причиной затора и подтопления территории под Советским мостом стало открытие плотины Лососинского водохранилища. Об этом пишет глава города Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Русло реки – это полномочия Минприроды Карелии. Надо отметить, что нашими усилиями вне пределов городских полномочий русло реки было расчищено, последствия подтопления оперативно ликвидированы. Спасибо тем, кто принял в этом участие – Кондопожскому ДРСУ, Городскому комбинату благоустройства и «Службе заказчика». Надеюсь, дискоординация в вопросе открытия плотины больше не повторится», - пишет глава Петрозаводска.

Ранее власти Карелии обещали отремонтировать плотину Лососинская в пригороде Петрозаводска — ее состояние вызывает серьезные опасения во время весенних наводнений.