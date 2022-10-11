Выяснились сроки ремонта плотины, от которой зависят наводнения в окрестностях Петрозаводска

Власти Карелии обещают отремонтировать плотину Лососинская в пригороде Петрозаводска — ее состояние вызывало серьезные опасения во время весенних наводнений.

Об этом сообщил в парламенте заместитель министра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов.

В середине мая из-за обильных осадков и таяния снега уровень воды на плотине Лососинская достигал критических отметок. Специалисты неоднократно открывали затвор и сбрасывали воду.

После ЧП выяснилось, что плотина бесхозная и ее некому обслуживать, поэтому было принято решение передать ее в республиканскую собственность и отремонтировать.

По словам Павлова, из регионального бюджета выделены деньги на разработку проекта капремонта, а сам ремонт планируется завершить к ноябрю 2023 года.