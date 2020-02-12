Потребкооперативам, торгующим в сельской местности в Карелии, вернут налоговую льготу

Министерство экономического развития Карелии пересмотрит принятое в прошлом году решение об отмене льготы по налогу на имущество организаций потребительской кооперации, у которых есть магазины в сельской местности.

Такое поручение министерству было дано на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам внесения изменений в региональное налоговое законодательство.

Рабочая группа обсудила возможность возвращения налоговой льготы на имущество для потребительской кооперации. Зачем ее отменяли в прошлом году и почему теперь снова хотят вернуть, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".