890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО) 10
12.02.2020 14:40
Полиция придет к подросткам, которые до смерти забили ворону в Петрозаводске 5
12.02.2020 11:15
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 5
12.02.2020 16:20
ФНС дала разъяснения о льготах по транспортному налогу в Карелии
12.02.2020 15:56

Потребкооперативам, торгующим в сельской местности в Карелии, вернут налоговую льготу

Новости. Общество
10:19, 13 Февраля 2020
фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Загрузка...

Министерство экономического развития Карелии пересмотрит принятое в прошлом году решение об отмене льготы по налогу на имущество организаций потребительской кооперации, у которых есть магазины в сельской местности.

Такое поручение министерству было дано на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам внесения изменений в региональное налоговое законодательство.

Рабочая группа обсудила возможность возвращения налоговой льготы на имущество для потребительской кооперации.

Зачем ее отменяли в прошлом году и почему теперь снова хотят вернуть, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-02-13 10:38:24
На потребительскую кооперацию власть пытается возложить свои непосредственные обязанности по обеспечению населения отдалённых поселений товарами первой необходимости, потому и идёт на попятую и возвращает налоговую льготу.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске

Аналитика

12.02.2020 16:20
Политкухня
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 5
На обсуждение президентского законопроекта в парламенте Карелии ушло менее десяти минут.
Индексация в 21 рубль как благодать 7
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 12
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2020 14:51
Без политики
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
SELA – это российский бренд одежды с почти тридцатилетней историей.
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 4
06.02.2020 14:54
Акела не промахнулся 13
05.02.2020 15:30
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»