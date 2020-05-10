Потрясающий вид на город - побывали в знаменитом небоскребе "Sky Tower" (ВИДЕО)

Компания "Баренц Групп" продолжает видео-экскурсии для всех желающих - на этот раз побывали в небоскребе с видовыми квартирами "Sky Tower".

В Петрозаводске заканчивается возведение одного из самых высоких зданий. Sky Tower – это 20-этажный, монолитный технологичный дом, который компания "Баренц Групп" строит в микрорайоне Кукковка на улице Балтийской.

Будущие новоселы жилого дома уже скоро получат заветные ключи от квартир – все работы завершатся летом.

Вместе с менеджером Еленой мы побывали в большой трехкомнатной квартире в высотке "Sky Tower". Площадь этой квартиры – 78 квадратных метров, в ней уже выполнена чистовая отделка. Ее главное преимущество – панорамные окна, через которые проникает много света. Ну и, конечно, из окон открывается потрясающий вид на город и озеро.

Посмотрите сами!

В "Sky Tower" еще остались свободные квартиры, поэтому напомним главные преимущества этого дома.

Развитая инфраструктура: детские сады, школы, кафе, магазины - все в шаговой доступности. Рядом с домом охраняемая парковка на 200 машин. Видовые квартиры - панорамные окна с потрясающим видом на город. Удобные планировки, которые подойдут для большой семьи. В жилом комплексе "Sky Tower" 6 квартир на этаже, 3 скоростных лифта.

Напомним, что строительная компания "Баренц Групп" включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме повышенной готовности, поэтому строительство ведется на всех площадках без остановок. Не прекращается и работа с клиентами, которая ведется в режиме "безопасного офиса".

Выбирая жилье в "Sky Tower", необходимо знать о преимуществах покупки квартиры в компании "Баренц Групп": это зачет вторичного жилья, одобрение ипотеки всего по двум документам, а также заявка на ипотечный кредит в офисе продаж компании. Отметим, что клиентам "Баренц Групп" доступна президентская льготная ипотека, которая субсидируется государством.

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик: ООО " Балтийская" – ЖД "Скай Тауэр". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.