Повара из Франции приедут в Петрозаводск

Петрозаводск и французский город Ла Рошель готовятся отметить 45-летие дружбы, сообщает мэрия.

По этому случаю в феврале в Петрозаводск приедут французские гости, в их числе - группа студентов и педагогов лицея Жан-Доте, члены общества "Дружба", два повара; во главе официальной французской делегации – мэр города Ла Рошель Ж.-Ф.Фунтен.

"К юбилею побратимских связей приурочена разнообразная программа мероприятий под названием "Дни Франции в Петрозаводске", - пообещали в администрации карельской столицы.

Мероприятия, которые "представят разные аспекты французской культуры", будут проходить с 10 по 18 февраля. Петрозаводчане смогут принять участие в конкурсе песни на французском языке, послушать Французский хор из Санкт-Петербурга, посетить фотовыставку "Франция в объективе", посмотреть французский фильм "Молодая женщина", стать слушателем открытых лекций об известных людях Франции, попробовать блюда французской кухни в ресторанах города.

В главном зале ПетрГУ 16 февраля пройдет торжественный вечер, посвященный 45-летию побратимских отношений двух городов.

"Дни Франции" пройдут также в школах и вузах, где преподается французский язык.

Петрозаводский художник Владимир Зорин нарисовал специальный логотип к предстоящему событию (на фото ниже).

Полная программа мероприятий будет опубликована в начале февраля, отметили в мэрии.

Договор между Петрозаводском и городом Ла Рошель был подписан в 1973 году.