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"Поволжский маньяк" задержан в Казани: его подозревают в убийствах пожилых женщин

Новости. Общество
23:30, 01 Декабря 2020
фото: kazanfirst.ru
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Правоохранительные органы задержали подозреваемого в серии убийств пожилых женщин, совершенных в 2011-2012 годах в Татарстане и других регионах Поволжья.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на ряд изданий.

СМИ, включая "Интерфакс", со ссылкой на источники сообщают, что подозреваемый - 38-летний Радик Тагиров — был задержан утром 1 декабря в Казани. По данным KazanFirst, информация о нем поступила из федерального центра.

"Реальное время" в свою очередь пишет, что Тагирова вычислили по результатам генетической экспертизы. По данным этого издания, он ранее был дважды судим.

Тагиров, сообщил источник KazanFirst, "вину признает, плачет".

В Татарстане и других регионах Поволжья с марта 2011 по сентябрь 2012 года произошла серия убийств пожилых женщин. Первые девять убийств были совершены в Казани. Жертвами в большинстве случаев становились одинокие пенсионерки — они были задушены. Следствие предполагало, что преступник представлялся работником коммунальных или социальных служб.

"Поволжскому маньяку" приписывают от 19 до 32 убийств, совершенных, помимо Казани, в Самаре, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Ижевске, Уфе и других крупных городах региона. Чаще всего "поволжскому маньяку" приписывают 25 убийств.

В феврале 2017 года заместитель руководителя Главного управления криминалистики СК России Иван Стрельцов заявлял, что следствие предполагает, что "поволжский маньяк" — житель Удмуртии, и объявил, что за информацию, которая поможет найти преступника, обещана награда в три миллиона рублей.

За годы поисков "поволжского маньяка" высказывались предположения, что он или находится за решеткой, или его уже нет в живых.

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