Поврежденную во время зимы разметку на улицах Петрозаводска обещают восстановить по гарантии

Разметка на улицах Петрозаводска с применением холодного пластика, светоотражающих стеклошариков и спрей-пластика будет восстановлена в рамках гарантийных обязательств подрядчика.

Об этом сообщили в администрации столицы Карелии.

В прошлом году администрация Петрозаводска заявила, что гарантийный срок на такую разметку составляет 12 месяцев.

"В ближайшее время после обследований объектов инфраструктуры подрядчик приступит к восстановлению разметки в рамках гарантийных обязательств", - пообещали в мэрии.

В этом году планируется нанести на городские дороги 17 тысяч квадратных метров разметки.

В первую очередь, обновлённая дорожная маркировка появится на пешеходных переходах возле образовательных учреждений города. Особое внимание также уделят магистралям, которые будут отремонтированы в этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Наносить разметку начнут, как только позволят погодные условия.