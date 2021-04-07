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Поврежденную во время зимы разметку на улицах Петрозаводска обещают восстановить по гарантии

Новости. Общество
08:20, 08 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Колбасов
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Разметка на улицах Петрозаводска с применением холодного пластика, светоотражающих стеклошариков и спрей-пластика будет восстановлена в рамках гарантийных обязательств подрядчика.

Об этом сообщили в администрации столицы Карелии.

В прошлом году администрация Петрозаводска заявила, что гарантийный срок на такую разметку составляет 12 месяцев.

"В ближайшее время после обследований объектов инфраструктуры подрядчик приступит к восстановлению разметки в рамках гарантийных обязательств", - пообещали в мэрии.

В этом году планируется нанести на городские дороги 17 тысяч квадратных метров разметки.

В первую очередь, обновлённая дорожная маркировка появится на пешеходных переходах возле образовательных учреждений города. Особое внимание также уделят магистралям, которые будут отремонтированы в этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Наносить разметку начнут, как только позволят погодные условия.

 

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Комментарии

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Петя
2021-04-08 09:42:51
Ещё один способ пилить бюджетные деньги, благо никто не проверит, серого не хватит....
David .
2021-04-08 08:54:19
Тоже, "золотое дно". Пластик с такой " уборкой" не держится, а красить можно до морковкиного заговенья.
Лана Текучева
2021-04-08 10:07:45
David .,
Совершенно верно! Согласно приказа Минтранса РФ 37 от 05.02.2019 г. гарантия на дорожную разметку из холодного пластика от 6 мес. до 1 года при толщине соответственно до 1,5 мм и свыше 1,5 мм. :)
Leopol'd
2021-04-08 09:25:59
David ., абсолютно! И начиная с осени, покраска за счёт бюджета. Гарантия кончится.
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