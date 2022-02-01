Повышение по службе полицейских будет зависеть от прививок

Премии сотрудников российской полиции, а также их повышения по службе будут зависеть от того, сделали ли они прививку от коронавируса или нет.

Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

«Учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних 6 месяцев при принятии следующих решений в их отношении: 1.1. О перемещении на вышестоящие должности. 1.2. О включении в кадровый резерв… 1.5. О размере разовых премий», — говорится в документе.

Все это, как отмечается в документе, делается в том числе из-за того, что отсутствие прививок «негативно влияет на исполнение служебных обязанностей».

Кроме того, вакцинация будет учитываться при установлении совмещения обязанностей, решении о летних отпусках и отпусках за границей после стабилизации обстановки с COVID-19.