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Повышение по службе полицейских будет зависеть от прививок

Новости. Общество
16:44, 02 Февраля 2022
фото: © Сергей Карпухин / ТАСС

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Премии сотрудников российской полиции, а также их повышения по службе будут зависеть от того, сделали ли они прививку от коронавируса или нет.

Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

«Учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних 6 месяцев при принятии следующих решений в их отношении: 1.1. О перемещении на вышестоящие должности. 1.2. О включении в кадровый резерв… 1.5. О размере разовых премий», — говорится в документе.

Все это, как отмечается в документе, делается в том числе из-за того, что отсутствие прививок «негативно влияет на исполнение служебных обязанностей».

Кроме того, вакцинация будет учитываться при установлении совмещения обязанностей, решении о летних отпусках и отпусках за границей после стабилизации обстановки с COVID-19.

 

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Комментарии

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Неравнодушный
2022-02-02 17:41:28
Совсем уже. Ещё и полицейских не останется.
Hoвый
2022-02-02 17:38:11
Токсичгый контент. Впрыск иноагентов из баренцрегиона.
Экcперд
2022-02-02 17:19:02
Разжигаете ? :)
Изя
2022-02-02 17:27:02
Экcперд, что за люди ? Всех надо озлобить против себя . Правильно говорят , что революции делает не народ , а власти своими неразумными , мягко сказать , действиями ))
Гость
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