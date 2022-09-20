Повысить розничные цены в ближайшие месяцы намерены 10% торговых организаций Карелии

Каждая десятая торговая организация Карелии собирается увеличить торговую наценку в ближайшие месяцы.

Об этом говорят результаты опроса руководителей компаний, проведенного Карелиястатом.

Сейчас средний уровень торговый наценки в магазинах Карелии составляет 26,1%, а чтобы возместить затраты и получать прибыль ее надо увеличить до 38%, считают опрошенные ритейлеры.

Уровнем торговой наценки больше всего недовольны руководители малых и средних предприятий. Первые считают, что ее надо увеличить на 39%, а вторые говорят о необходимости роста в 1,5 раза.