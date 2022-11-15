Повзрослевшим детям сиротам в Карелии власти дают до 1,8 млн рублей на покупку жилья

В Карелии с начала года сертификаты на покупку жилья получили 37 сирот, которым уже исполнилось 23 года.

Из них 25 человек уже купили квартиры. Больше всего новоселов — в Прионежском и Муезерском районах.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Сумма выплаты на сегодняшний день составляет почти 1,5 миллиона рублей и ежеквартально индексируется. Если получатель сертификата хочет вложить эти деньги в ипотеку, то на оплату первоначального взноса из бюджета республики ему выделят еще до 300 тысяч рублей (но не более 50% от суммы первоначального взноса).