Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Оперштаб Карелии раскрыл подробности о вспышке COVID-19 в Музтеатре 4
Сегодня 06:40
Участники опроса не спешат делать выводы по поводу масштабного ремонта в Петрозаводске 9
Сегодня 11:23
Два дачных дома и хозпостройки сгорели в Карелии за несколько часов
Сегодня 10:07
Очаг коронавируса в училище олимпийского резерва в Карелии разрастается 3
Сегодня 09:26
Роспотребнадзор проверил пищеблок больницы Карелии, где пациентов пытались накормить рыбой с червями 2
Сегодня 10:21

Пожар на Перевалке: дом полностью охвачен огнем, произошло обрушение крыши (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
20:45, 03 Сентября 2020
фото: Сергей Галацан
Загрузка...

В МЧС Карелии рассказали подробности пожара, который в данный момент тушат на Перевалке.

В эти минуты на улице Перевалочная сотрудники МЧС борются с огнем, ликвидируя возгорание в 1-этажном 2-квартирном доме.

Как сообщили в дежурной части МЧС, на ликвидации пожара в жилом доме по улице Перевалочная, 17, работают 24 человека, задействованы 8 единиц техники.

Когда пожарные приехали на место ЧП, жилой дом, в котором всего 2 квартиры, и одна из них – нежилая, был полностью охвачен огнем. Произошло обрушение кровли. Сотрудники МЧС вынесли из здания два баллона с газом.

О пострадавших и погибших не сообщается.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет

Аналитика

02.09.2020 07:45
Тема недели
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 24
Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева.
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 6
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 6
31.08.2020 11:00
Вся аналитика

Чтиво

01.09.2020 15:53
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
Учебный год в Офтальмологическом центре Карелии
31.08.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»