Пожар на Перевалке: дом полностью охвачен огнем, произошло обрушение крыши (ФОТО и ВИДЕО)

В МЧС Карелии рассказали подробности пожара, который в данный момент тушат на Перевалке.

В эти минуты на улице Перевалочная сотрудники МЧС борются с огнем, ликвидируя возгорание в 1-этажном 2-квартирном доме.

Как сообщили в дежурной части МЧС, на ликвидации пожара в жилом доме по улице Перевалочная, 17, работают 24 человека, задействованы 8 единиц техники.

Когда пожарные приехали на место ЧП, жилой дом, в котором всего 2 квартиры, и одна из них – нежилая, был полностью охвачен огнем. Произошло обрушение кровли. Сотрудники МЧС вынесли из здания два баллона с газом.

О пострадавших и погибших не сообщается.