Пожар на Валааме тушили 4,5 часа, спасено 30 человек

Сегодня ранним утром на острове Валаам загорелось здание площадью 100 кв.м, сообщили в МЧС Карелии.

По данным ведомства, огонь вспыхнул сегодня утром, 16 февраля в 4.39, в хозпостройке на острове Валаам, недалеко от монастыря. Горели технические помещения автодорожников.

На тушение огня привлекались 13 человек и три единицы техники. Пожар удалось ликвидировать к 9.13. В ходе тушения пожара из соседнего здания было эвакуировано 30 человек.

Пострадавших во время происшествия нет, сообщили в МЧС Карелии.