Пожар произошел рядом с детским садом в райцентре Карелии

В Суоярви горел земляной погреб, находящийся рядом с дошкольным учреждением.
Пожар произошел 11 марта в земляном погребе в Суоярви по улице Кайманова, недалеко от детского сада «Родничок». Об этом сообщили в официальном паблике отряда спасателей Суоярвского района.
«Пожарное подразделение Суоярвской пожарной части выдвинулось и прибыло в соответствии с регламентом на 2-х автомобилях (пожарных). Пожар был быстро ликвидирован. Причина пожара устанавливается», - пишут в паблике.
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