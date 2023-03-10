Пожар произошел рядом с детским садом в райцентре Карелии

В Суоярви горел земляной погреб, находящийся рядом с дошкольным учреждением.

Пожар произошел 11 марта в земляном погребе в Суоярви по улице Кайманова, недалеко от детского сада «Родничок». Об этом сообщили в официальном паблике отряда спасателей Суоярвского района.

«Пожарное подразделение Суоярвской пожарной части выдвинулось и прибыло в соответствии с регламентом на 2-х автомобилях (пожарных). Пожар был быстро ликвидирован. Причина пожара устанавливается», - пишут в паблике.