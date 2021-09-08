Пожар уничтожил дом экс-председателя Госкомитета по ценам и тарифам Карелии

Артур Мяки, вернувшийся в прошлом году в Карелию, остался без дома из-за пожара.

О пожаре бывший председатель Госкомитета по ценам и тарифам Карелии сообщил на своей странице в соцсети.

«Сгорел домик. Все Ок. Жизнь продолжается. Рекомендации: у кого деревянный дом, делайте железную крышу и имейте свои средства предупреждения и пожаротушения. На пожарных не надейтесь. Из задача не дать распространиться пожару», — пишет Артур Мяки в на своей старнице в соцсети.

Напомним, что с 2010 по март 2017 года Мяки возглавлял региональную энергетическую комиссию — ныне госкомитет по ценам и тарифам республики. Однако после назначения в феврале 2017 года врио главы Карелии Артура Парфенчикова, который выразил недовольство тарифной политикой в республике, в частности, высокими ценами на электроэнергию для промышленных предприятий, Артур Мяки уволился. По его словам, «по собственному желанию». После этого он был назначен генеральным директором ООО «Газпром Теплоэнерго Псков». В конце прошлого года Мяки вернулся в Карелию. Он возглавляет филиал ООО «Петербургтеплоэнерго» в Карелии, который с 2011 года обеспечивает теплом и горячим водоснабжением Сортавальский, Лахденпохский, Питкярантский и Олонецкий районы.