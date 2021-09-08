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Пожар уничтожил дом экс-председателя Госкомитета по ценам и тарифам Карелии

Новости. Происшествия
10:40, 09 Сентября 2021
фото: © Артур Мяки / FB

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Артур Мяки, вернувшийся в прошлом году в Карелию, остался без дома из-за пожара.

О пожаре бывший председатель Госкомитета по ценам и тарифам Карелии сообщил на своей странице в соцсети.

«Сгорел домик. Все Ок. Жизнь продолжается. Рекомендации: у кого деревянный дом, делайте железную крышу и имейте свои средства предупреждения и пожаротушения. На пожарных не надейтесь. Из задача не дать распространиться пожару», — пишет Артур Мяки в на своей старнице в соцсети.

Напомним, что с 2010 по март 2017 года Мяки возглавлял региональную энергетическую комиссию — ныне госкомитет по ценам и тарифам республики. Однако после назначения в феврале 2017 года врио главы Карелии Артура Парфенчикова, который выразил недовольство тарифной политикой в республике, в частности, высокими ценами на электроэнергию для промышленных предприятий, Артур Мяки уволился. По его словам, «по собственному желанию». После этого он был назначен генеральным директором ООО «Газпром Теплоэнерго Псков». В конце прошлого года Мяки вернулся в Карелию. Он возглавляет филиал ООО «Петербургтеплоэнерго» в Карелии, который с 2011 года обеспечивает теплом и горячим водоснабжением Сортавальский, Лахденпохский, Питкярантский и Олонецкий районы.

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Комментарии

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Театраловед
2021-09-09 11:37:22
Работой пожарных он видите ли не доволен. А с фига ли они должны рисковать своей жизнью ради евонного добра, нажитого непосильным трудом ?. Обнаглел вконец.
Житель Карелии
2021-09-09 11:21:32
Зачем об этом сообщать? а г-н Мякки , судя по всему, за годы работы в Комиссии выслужился неплохо у энергоснабжающей организации ))) Наверное (не утверждаю), лоббировал высокие тарифы и после "ухода по собственному желанию", ха-ха 3 раза.... сразу получил теплую должность в структуре Газпрома... Молодец, что сказать... Карелы тебя не забудут))
Вася
2021-09-09 10:46:50
Почему не дают звезду героя?
однозначно
2021-09-09 10:42:10
Пофиг на куркуля.
Гость
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