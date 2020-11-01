Экс-председатель Госкомитета по ценам и тарифам Карелии Артур Мяки вернулся в Карелию.

Так, 29 октября на своей странице в соцсети Артур Мяки сообщил: "Ура! Я снова работаю в Карелию!".

По данным нашего издания, вероятно, 57-летний уроженец Карелии, депутат Госдумы в 1999-2004 годах Артур Мяки возглавит филиал ООО "Петербургтеплоэнерго" в Карелии, который с 2011 года обеспечивает теплом и горячим водоснабжением Сортавальский, Лахденпохский, Питкярантский и Олонецкий районы.

Напомним, что с 2010 по март 2017 года Мяки возглавлял региональную энергетическую комиссию – ныне госкомитет по ценам и тарифам республики. Однако после назначения в феврале 2017 года врио главы Карелии Артура Парфенчикова, который выразил недовольство тарифной политикой в республике, в частности, высокими ценами на электроэнергию для промышленных предприятий, Артур Мяки уволился. По его словам, "по собственному желанию". После этого, как мы ранее сообщали, он был назначен генеральным директором ООО "Газпром Теплоэнерго Псков", которое продолжает возглавлять и сегодня.

Однако Артур Мяки никогда не скрывал, что хотел бы вернуться в родную Карелию, где у него живут супруга и двое несовершеннолетних детей.