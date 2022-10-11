Пожар уничтожил жилой дом в поселке Карелии (ФОТО)

В Пряжинском районе Карелии сегодня сгорел жилой дом.

Как сообщается в паблике пожарно-спасательного отряда по Пряжинскому району, сегодня днем, 6 ноября в 15.51, в деревне Проккойла произошел пожар в жилом доме.

К ликвидации пожара привлекались три человека и одна единица техники из ПЧ-70 поселка Эссойла и два человека и одна единица техники из ОП ПСЧ-13 поселка Соддер.

Огонь потушили в 17.39. Как сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, на пожаре в жилом доме погибших и пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливаются.