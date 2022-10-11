Пожарные эвакуировали 11 человек из горящего дома на юге Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

В минувшую пятницу в Олонце огонь уничтожил двухэтажный деревянный дом.

В пятницу, 9 декабря, в 14.00 пожарным Олонца поступило сообщение о том, что что горит дом №4 в Больничном переулке.



Из двухэтажного деревянного дома на восемь квартир спасатели эвакуировали 10 человек. Еще одного пожарным пришлось выносить. Погибших и пострадавших нет.



Как нам сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, огонь уничтожил квартиры на втором этаже на площади сто квадратных метров. На такой же площади повреждена кровля здания.



Глава администрации Олонецкого района Вадим Мурый сообщил «Столице на Онего» о том, что этот дом признали аварийным в 2019 году.















