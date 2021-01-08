Пожарные эвакуировали 9 человек из горящего дома в Петрозаводске

Стали известны подробности пожара в жилом доме на улице Железнодорожная.

Напомним, в минувшую пятницу, 8 января, в 21:18 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (12 человек, 4 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в доме 6 "б" по улице Железнодорожная.

Как рассказали "Столице на Онего" в МЧС Карелии, пожар произошел в одной из квартир в четырехэтажном доме. Было эвакуировано 9 человек. В результате выгорело 20 кв. м. Обошлось без пострадавших.

Причины происшествия будут установлены в ходе проверки.