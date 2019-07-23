Пожарные эвакуировали из гипермаркета в Петрозаводске 214 человек

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Пожар в "Сигме" ликвидировали 38 спасателей, из здания эвакуировали 214 человек, сообщили "Столице на Онего" в ГУМЧС по Карелии.
По информации ведомства, сообщение о возгорании кровли поступило в 20.48. В 21.07 пожар был локализован, а после ликвидирован. Площадь пожара, по предварительным данным, составила 10 кв. м.
В МЧС уточнили, что в тушении участвовало 13 единиц техники и 38 человек личного состава.
"Хочется отметить, что администрация "Сигмы" и ответственные лица сработали профессионально", - добавили в ведомстве.
Причины возгорания устанавливаются.
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