Пожарные на лодках добирались до горящего дома в регионе рядом с Карелией

На острове горели дом и пристройка. К месту пожара можно было добраться только вплавь.

Пожарные на лодках добирались до горящего дома в Выборгском районе, сообщило издание 47 channel.

В пятницу, 15 сентября, в 112 сообщили о пожаре на острове Западный Берёзовый в Выборгском районе Ленобласти. Там горели дом и пристройка на площади 26 квадратных квадратов.

Так как до острова можно добраться только вплавь, огнеборцам пришлось воспользоваться лодкой.



Как пишет издание со ссылкой на пресс-службу Леноблпожспаса, на помощь пожарным пришли внештатные инспекторы по маломерным судам. Огнеборцы двух пожарных частей погрузили необходимое оборудование на лодки и добрались к месту возгорания.

Благодаря совместной и слаженной работе площадь пожара не увеличилась и никто не пострадал.