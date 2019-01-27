Пожарные спасли 6 детей из горящего в Карелии дома

Пожар произошел в Сегеже вечером 25 января, спасено 19 человек сообщили в МЧС Карелии.

В 21.16 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района в составе 9 человек тушили пожар в жилом доме на ул. Ленина. На ликвидацию пожара ушло более 30 минут.

Из огня спасли 19 человек, среди которых 6 – дети.

Погибши и пострадавших нет.

Причины, виновный, ущерб устанавливаются.



