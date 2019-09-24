Пожарные спасли мужчину с острова в Карелии

Мужчине стало плохо 23 сентября в деревне Сенная Губа, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.41 в пожарно-спасательную часть №14 по охране острова Кижи поступил звонок с просьбой о помощи – мужчине стало плохо.



Спасатели на катере "Мастер-600" доплыли до деревни Сенная Губа и доставили мужчину в деревню Оятевщина для оказания медицинской помощи.