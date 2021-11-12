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Пожарные спасли ночью семью из горящей квартиры в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:41, 22 Декабря 2021
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Пожар произошел в десятиэтажном доме на Древлянке, четыре человека спасено, 15 эвакуировано.

По сообщению МЧС Карелии, в минувший вторник, 21 декабря, в 22:00 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 12 человек привлекались для ликвидации пожара в доме № 18 по улице Хейкконена.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе министерства, пожар произошел в десятиэтажном доме. В результате огнем была повреждена квартира на площади 25 кв. м. на восьмом этаже. Причина пожара — аварийная работа электрооборудования.

Виновные и ущерб устанавливаются.

Пожарные спасли из квартиры четырех человек, эвакуировали 15 жильцов дома.

В 23.31 пожар был ликвидирован.

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Комментарии

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кир
2021-12-22 10:29:46
Почему в щитке автомат не вырубил ток? Нет его? Пусть тогда расходы оплачивают. :)
Гость
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