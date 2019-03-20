Пожарные спасли провалившуюся в колодец собаку

Прохожий вызвал спасателей, чтоб помочь собаке, сообщили в МЧС Карелии.

В Кеми 20 марта в 5.39 в пожарную часть позвонил прохожий с просьбой о помощи – собака провалилась в открытый колодец.

Прибывшие к месту вызова спасатели залезли в колодец и достали собаку.