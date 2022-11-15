Пожарные спасли жильцов задымившегося дома  райцентре Карелии (ВИДЕО)

Пожар произошел накануне вечером в многоквартирном жилом доме в Пудоже.

Об этом сообщили в местном отряде противопожарной службы.

Сигнал о возгорании поступил в 21.38 — жильцы почувствовали запах гари и заметили дым.

Прибывшие на место ЧП пожарные выяснили, что в одной из квартир имеется плотное задымление и высокая температура. Спасатели вывели из соседних помещений 6 человек, в том числе, двух детей.

Звено газодымозащитной службы проникло в квартиру и обнаружило там топящуюся печь с закрытой заслонкой. На полу были горящие угли. Пожар успели ликвидировать.