Карельские пожарные спустили с крыши мужчину

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На крыше дома в Костомукше мужчине стало плохо, сообщили в МЧС Карелии.
В четверг, 21 марта, в 13.35 на ул. Ленинградской, 6 мужчине стало плохо. Медики вызвали спасателей для оказания помощи.
Прибывшие к месту вызова пожарные транспортировали мужчину с крыши до автомобиля "скорой помощи".
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