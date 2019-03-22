Карельские пожарные спустили с крыши мужчину

На крыше дома в Костомукше мужчине стало плохо, сообщили в МЧС Карелии.

В четверг, 21 марта, в 13.35 на ул. Ленинградской, 6 мужчине стало плохо. Медики вызвали спасателей для оказания помощи.

Прибывшие к месту вызова пожарные транспортировали мужчину с крыши до автомобиля "скорой помощи".