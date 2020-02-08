Пожарные в Карелии восемь часов боролось с огнем в квартире одноэтажного дома

Сложный затяжной пожар произошел в Медвежьегорске.

Как сообщается в паблике пожарной службы Медгоры, 7 февраля в жилом 12-квартирном одноэтажном доме по ул. Кольцевая в Медвежьегорске загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру пожарной охраны в 15.00. Горела одна из квартир дома. К месту пожара были направлены дежурные караулы Медвежьегорской и Пиндушской пожарных частей.

На тушении данного пожара пожарные работали более восьми часов. Тушение пожара, кроме сильного задымления, затрудняло распространение огня в скрытых полостях здания - стен, полов, потолков. Казалось бы, уже потушенный пожар мог проявляться опять из какой-то малюсенькой глубокой щели - и опять поиск нового очага горения, разборка конструкций, тушение и проливка.

Всего в тушении пожара принимало участие десять человек, работников пожарной охраны, было задействовано три пожарных автомобиля. На тушение пожара было подано шесть ручных пожарных стволов, в том числе два пеногенератора ГПС-600, которые из смеси пенообразователя и воды производят пену для подачи в скрытые полости.

Для обеспечения подачи необходимого для тушения пожара количества воды, с расположенного рядом пожарного водоема, была проложена магистральная линия, а также осуществлялся подвоз воды автоцистернами от пожарного гидранта. В итоге пожарным удалось спасти дом от пожара. В результате пожара одна квартира выгорела по всей площади, частично повреждены полы в смежной квартире, которые пришлось вскрыть пожарным, чтобы не дать пожару распространиться далее по дому.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.