Пожарные в Петрозаводске спасли собаку, провалившуюся в открытый колодец (ФОТО)

Операция по вызволению упавшей в колодец собаки прошла в петрозаводском районе Птицефабрика.

Инцидент случился вчера, 26 февраля, вечером. Подробности рассказали в паблике «СОФИ! Поиск домашних животных Петрозаводск».

Судя по всему, охранник расположенного на Птицефабрике предприятия первым заметил собаку, провалившуюся в открытый колодец. Как написал сам мужчина, к открытому колодцу его привела вторая собака из двух, живших на предприятии. Там он и увидел попавшее в беду животное.

На место происшествия были вызваны спасатели. Как «Столице на Онего» рассказали в МЧС Карелии, вызов поступил в 22.01 вечера. Сотрудники отдельного поста Пожарной части № 1 Петрозаводска прибыли на улицу Птицефабрика в район остановки и с помощью лестницы и веревки сумели поднять собаку на поверхность.

Как позже сообщили в паблике, собака осталась цела — вместе с другим псом, который и привел охранника к колодцу, она вскоре ужинала возле вахты предприятия.

Читатели паблика искренне поблагодарили пожарных, спасших животное.