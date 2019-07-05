Пожарные в Суоярви получили новую технику

Современный "Урал" был приобретен за счет средств республиканского бюджета.

Современный "Урал" весом в 17 тонн и водовместимостью в 6 тыс. литров для суоярвской пожарной части был приобретен за счет средств республиканского бюджета. Это уже четвертая машина, поступившая в парк пожарных республики, сообщили в правительстве Карелии.

Новая техника уже несет боевое дежурство в поселке Шелтозеро, Кеми и Пудоже. К концу этого года планируется приобрести спецтехнику для беломорских огнеборцев, где осенью появится новое реконструируемое пожарное депо.

