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Пожарный с товарищем помогли достроить дом многодетной жительнице района Карелии

Новости. Общество
09:28, 20 Октября 2020
фото: © Василий Богданов/Олонецкий район
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В Олонце звучат слова благодарности в адрес двух местных жителей, которые пришли на помощь женщине с пятью детьми и достроили ей дом.

"Выражаем слова огромной благодарности людям, которые не прошли мимо проблем многодетной семьи, - сообщается в паблике центр помощи детям в Олонце. - Мама одна занимается воспитанием пятерых детей. Семья живёт в частном недостроенном доме уже 7 лет. Казалось бы, долгострою нет конца, ведь возможности завершить строительство своими силами у неполной семьи нет. Но нашлись люди, которые откликнулись на наш призыв и, не считаясь со своим личным временем, провели большие ремонтные работы".

Слова благодарности сказали Потапову Владимиру Валерьевичу и Иванову Алексею Владимировичу.

Помощники-добровольцы за короткий промежуток времени в доме застелили пол на веранде, произвели электроработы по дому, перебрали стену в ванной комнате и установили бойлер, положили на пол кафельную плитку, сделали в большом объеме сантехнические работы.

"Сказать, что ребята помогли семье – это ничего не сказать. Вы большие молодцы! Вы подарили семье надежду на то, что мечты сбываются. Пусть Ваша бескорыстная помощь вернётся к вам добром. Желаем вам и вашим семьям благополучия, крепкого здоровья и успехов", - написано в паблике.

Один из добровольцев – Владимир Потапов - работает в пожарной части Олонецкого района, о чем сообщается в паблике пожарных спасателей района.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-10-20 13:10:07
Молодцы! Настоящие мужики!
Театральный критик
2020-10-20 09:44:18
Хде фоточки ?
Гость
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